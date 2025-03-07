«Питтсбург» обменял Люка Шенна в «Виннипег» на 2 драфт-пика
«Питтсбург» обменял защитника Люка Шенна в «Виннипег».
Взамен «Пингвинс» получат выбор во втором раунде драфта-2026 и выбор в четвертом раунде драфта-2027.
Напомним, «Питтсбург» выменял игрока у «Нэшвилла» 6 марта.
Люк Шенн набрал 5 (1+4) очков в 61 матче сезона при полезности «-9». Срок соглашения 35-летнего защитника с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Виннипега»
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