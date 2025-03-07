«Торонто» интересуется Таневым из «Сиэтла» и Канином из «Сан-Хосе» (Дэвид Паньотта)

«Торонто» интересуется Брэндоном Таневым и Люком Канином.

По информации инсайдера Дэвида Паньотты, канадский клуб активно ищет усиление в нижние звенья. Главными целями «Мэйпл Лифс» считаются Танев из «Сиэтла » и Канин из «Сан-Хосе ».

33-летний Танев провел в этом сезоне 60 матчей и набрал 17 (9+8) очков. Брат защитника «Торонто » Криса Танева лидирует в НХЛ по заблокированным броскам среди нападающих (91). Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) в 3,5 млн долларов заканчивается в 2025 году.

27-летний Канин имеет в активе 18 (11+7) очков за 63 игры. Срок его соглашения с кэпхитом 2,75 млн долларов также заканчивается в конце июня этого года.