«Торонто» интересуется Таневым из «Сиэтла» и Канином из «Сан-Хосе» (Дэвид Паньотта)
«Торонто» интересуется Брэндоном Таневым и Люком Канином.
По информации инсайдера Дэвида Паньотты, канадский клуб активно ищет усиление в нижние звенья. Главными целями «Мэйпл Лифс» считаются Танев из «Сиэтла» и Канин из «Сан-Хосе».
33-летний Танев провел в этом сезоне 60 матчей и набрал 17 (9+8) очков. Брат защитника «Торонто» Криса Танева лидирует в НХЛ по заблокированным броскам среди нападающих (91). Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) в 3,5 млн долларов заканчивается в 2025 году.
27-летний Канин имеет в активе 18 (11+7) очков за 63 игры. Срок его соглашения с кэпхитом 2,75 млн долларов также заканчивается в конце июня этого года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Дэвида Паньотты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости