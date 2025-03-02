Бобровский сделал 47-й шатаут в НХЛ и вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей, обогнав Хабибулина. Лидирует Набоков – 59 игр на ноль

Сергей Бобровский сделал 47-й шатаут в НХЛ .

Вратарь «Флориды» отразил все 23 броска в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:0).

Матч на ноль стал для 36-летнего россиянина 3-м в текущем сезоне и 47-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

По числу шатаутов (47 в 720 играх) он вышел на чистое 2-е место среди российских вратарей, обогнав Николая Хабибулина (46 в 799). Лидирует Евгений Набоков (59 в 697).

Среди вратарей из Европы Бобровский идет на 8-м месте.

Лидирует Доминик Гашек (Чехия, 81 шатаут в 735 играх), за ним идут Хенрик Лундквист (Швеция, 64 в 887), Пекка Ринне (Финляндия, 60 в 683), Набоков, Ярослав Галак (Словакия, 53 в 581), Туукка Раск (Финляндия, 52 в 564) и Томаш Вокоун (Чехия, 51 в 700).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125 в 1266).