«Флорида» выменяла Штурма и выбор в 7-м раунде драфта у «Сан-Хосе», отдав пик 4-го раунда

«Флорида» выменяла Нико Штурма и выбор в 7-м раунде драфта-2027 у «Сан-Хосе».

«Шаркс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта-2026.

Срок действия контракта 29-летнего немецкого форварда (кэпхит – 2 миллиона долларов) истекает летом этого года. Он может стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Нико провел 47 матчей и набрал 13 (7+6) очков. Всего в регулярках лиги у него 316 игр и 91 (46+45) очко.

В плей-офф – 22 матча и 5 (2+3) очков. В 2022 году Штурм стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».