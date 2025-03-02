«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника
«Блэкхокс» получили в сделке вратаря Спенсера Найта и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (2027, если у «Флориды» не будет выбора в следующем году).
«Пантерс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2026.
Кроме того, чикагцы оставят в своей ведомости 26% кэпхита Джонса (2,5 миллиона долларов из 9,5). Контракт 30-летнего игрока действует до завершения сезона-2029/30.
В общей сложности Сет провел в регулярках НХЛ 839 матчей за «Нэшвилл», «Коламбус» и «Чикаго», набрав 432 (97+335) очка – 13-й результат для защитников с момента его появления в лиге в сезоне-2013/14.
Контракт 23-летнего Найта с кэпхитом 4,5 млн долларов действует до завершения сезона-2025/26, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
За карьеру в регулярках американец провел 80 игр (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,76).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий