«Флорида» выменяла Сета Джонса у «Чикаго», отдав вратаря Найта и выбор в 1-м раунде драфта. «Блэкхокс» удержат 2,5 млн из 9,5 млн кэпхита защитника

«Флорида» выменяла защитника Сета Джонса у «Чикаго».

«Блэкхокс» получили в сделке вратаря Спенсера Найта и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (2027, если у «Флориды» не будет выбора в следующем году).

«Пантерс» также достался выбор в 4-м раунде драфта-2026.

Кроме того, чикагцы оставят в своей ведомости 26% кэпхита Джонса (2,5 миллиона долларов из 9,5). Контракт 30-летнего игрока действует до завершения сезона-2029/30.

В общей сложности Сет провел в регулярках НХЛ 839 матчей за «Нэшвилл», «Коламбус» и «Чикаго », набрав 432 (97+335) очка – 13-й результат для защитников с момента его появления в лиге в сезоне-2013/14.

Контракт 23-летнего Найта с кэпхитом 4,5 млн долларов действует до завершения сезона-2025/26, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

За карьеру в регулярках американец провел 80 игр (90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,76).