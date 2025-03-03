Наиль Якупов сказал, что в прошлом году был готов играть за любой клуб бесплатно.

– Важно ли это достижение (200 очков в КХЛ), в том числе учитывая ситуацию перед стартом сезона, когда вы чуть ли не до последнего не могли найти себе команду?

– Нашли подходящий бензин, так сказать (со смехом). Какими бы ни были тяжелыми ситуации, не важно, в спорте или в жизни, одному через них не пройти. Если у тебя есть помощь со стороны близких людей, людей, с которыми ты проводишь очень много времени, это дается легче.

Мне помогли; если нужна была поддержка ребятам, мы и им помогли. В «Куньлуне » мне дали шанс, пазл сложился, вокруг оказалось много хороших людей. Сейчас, если кому-то будет чуть-чуть грустно в команде, мы обязательно поможем.

– Как вы считаете, с чем была связана такая невостребованность некоторых игроков перед началом сезона?

– Не знаю, вроде бы денег не просил, цену не заламывал, был готов играть бесплатно - все равно никто не брал. Но потом «Куньлунь» дал мне шанс, игра пошла, после «Авангард» проявил интерес, приехал сюда, вот мы, как говорится, и снова в игре, – сказал форвард «Авангарда ».