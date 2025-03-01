Шарипзянов заработает 385 млн рублей за 5 лет по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)

Дамир Шарипзянов заработает 385 млн рублей за 5 лет в «Авангарде».

21 февраля защитник продлил контракт с клубом на 5 лет.

По информации Metaratings, оклад Шарипзянова в «Авангарде » составит 85 млн рублей в первом и втором сезонах, 75 млн – в третьем, 70 – в четвертом и пятом.

Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 44 (12+32) очка при полезности «плюс 24» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .