Шарипзянов заработает 385 млн рублей за 5 лет по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
Дамир Шарипзянов заработает 385 млн рублей за 5 лет в «Авангарде».
21 февраля защитник продлил контракт с клубом на 5 лет.
По информации Metaratings, оклад Шарипзянова в «Авангарде» составит 85 млн рублей в первом и втором сезонах, 75 млн – в третьем, 70 – в четвертом и пятом.
Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.
В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 44 (12+32) очка при полезности «плюс 24» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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