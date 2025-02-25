Никишин забросил 47-ю шайбу за СКА и побил рекорд Калинина, став лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ
Александр Никишин установил снайперский рекорд среди защитников СКА в КХЛ.
Петербургский клуб принимает «Спартак» (2:4, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник СКА Александр Никишин отметился дублем, открыв счет через 19 секунд после начала матча и забросив еще раз на 14-й минуте.
Это 47-я и 48-я шайбы Никишина в составе СКА, 23-летний игрок побил рекорд Дмитрия Калинина и стал лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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