Никишин забросил 47-ю шайбу за СКА и побил рекорд Калинина, став лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ

Александр Никишин установил снайперский рекорд среди защитников СКА в КХЛ.

Петербургский клуб принимает «Спартак » (2:4 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник СКА Александр Никишин отметился дублем, открыв счет через 19 секунд после начала матча и забросив еще раз на 14-й минуте.

Это 47-я и 48-я шайбы Никишина в составе СКА, 23-летний игрок побил рекорд Дмитрия Калинина и стал лучшим снайпером среди защитников петербуржцев в КХЛ.