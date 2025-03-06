Беттмэн о политическом конфликте США и Канады: «Если канадский доллар упадет, это усложнит ситуацию. НХЛ будет рада стать примером правильного взаимодействия стран»
Отношения обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины (тарифы) на импорт из Канады. Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.
«Все игроки, независимо от того, в какой стране они играют, получают зарплату в долларах США. Если из-за пошлин канадский доллар упадет по отношению к американскому, это усложнит ситуацию. Надеюсь, что обе страны найдут способ решить проблему», – сказал комиссионер НХЛ.
Он также ответил на вопрос о реакции спонсоров лиги на ситуацию.
«Неопределенность и давление на экономику обеих стран вызовет некоторые трудности, которые придется улаживать.
Если у НХЛ появится возможность стать примером правильного взаимодействия, мы будем рады сыграть любую роль, какую только сможем», – заявил Гэри Беттмэн.
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную на то, чтобы навредить нам»
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