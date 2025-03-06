Беттмэн о политическом конфликте США и Канады: «Если канадский доллар упадет, это усложнит ситуацию. НХЛ будет рада стать примером правильного взаимодействия стран»

Гэри Беттмэн высказался о политической напряженности между США и Канадой.

Отношения обострились, когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины (тарифы) на импорт из Канады. Кроме того, он говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

«Все игроки, независимо от того, в какой стране они играют, получают зарплату в долларах США. Если из-за пошлин канадский доллар упадет по отношению к американскому, это усложнит ситуацию. Надеюсь, что обе страны найдут способ решить проблему», – сказал комиссионер НХЛ .

Он также ответил на вопрос о реакции спонсоров лиги на ситуацию.

«Неопределенность и давление на экономику обеих стран вызовет некоторые трудности, которые придется улаживать.

Если у НХЛ появится возможность стать примером правильного взаимодействия, мы будем рады сыграть любую роль, какую только сможем», – заявил Гэри Беттмэн .

Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»