«Вашингтон» одержал 40 побед за 62 матча сезона. Это 4-й результат в истории клуба
«Вашингтон» одержал 40 побед в сезоне НХЛ.
Сегодня команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Теперь в активе «Кэпиталс» 40 побед в 62 играх сезона, это 4-й результат в истории франшизы.
Клуб достиг отметки 40 побед быстрее только в сезонах-2015/16 (53 матча), 2009/10 (58) и 2016/17 (59).
«Вашингтон» набрал 88 очков и делит 1-е место в НХЛ с «Виннипегом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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