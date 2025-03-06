«Вашингтон» одержал 40 побед за 62 матча сезона. Это 4-й результат в истории клуба

«Вашингтон» одержал 40 побед в сезоне НХЛ.

Сегодня команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Теперь в активе «Кэпиталс» 40 побед в 62 играх сезона, это 4-й результат в истории франшизы.

Клуб достиг отметки 40 побед быстрее только в сезонах-2015/16 (53 матча), 2009/10 (58) и 2016/17 (59).

«Вашингтон » набрал 88 очков и делит 1-е место в НХЛ с «Виннипегом ».