Заварухин об 1:3 с «Ак Барсом»: «Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за 4 очка. Неважно, на кого попадешь в плей-офф, «Автомобилисту» надо быть готовым к этим матчам»

Николай Заварухин оценил поражение от «Ак Барса» (1:3).

«В первом периоде соперник был быстрее, не успевали за ним. Здорово, что вратарь выручил нас. Что касается второго [периода], было много шансов – выходы «два в один», «один в ноль», но не забили – это основное.

В третьем [периоде] наши нарушения правил не позволили добавить, хотя моменты были, мы сыграли недисциплинированно. Плюс плохо сыграли на вбрасываниях, отдавали инициативу сопернику, он больше владел шайбой.

Говорили ребятам на собрании, что игра фактически за четыре очка. Неприятно проигрывать, неважно, на кого попадешь в плей-офф, надо быть готовым к этим матчам. У нас в конференции каждый соперник – довольно сильная команда», – сказал тренер «Автомобилиста ».