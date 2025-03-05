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  • Гатиятулин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Ак Барс» соскучился по домашней атмосфере. Наше соперничество с Заварухиным идет еще с МХЛ, всегда приходилось преодолевать вязкую оборону»
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Гатиятулин о 3:1 с «Автомобилистом»: «Ак Барс» соскучился по домашней атмосфере. Наше соперничество с Заварухиным идет еще с МХЛ, всегда приходилось преодолевать вязкую оборону»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Казанский клуб выиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. 

«Соскучились по домашней атмосфере. Вышли с хорошим движением, держали этот темп весь матч. Трудовая командная победа.

Понимали, в какой хоккей играет «Автомобилист». Наше соперничество с Заварухиным идет давно, еще с МХЛ. Он тогда в «Сибирских Снайперах» работал, а я – в «Медведях».

Такая картинка и была всегда, когда приходилось преодолевать плотную, вязкую оборону. Были моменты, хорошие отрезки и в прошлой встрече, но в завершении не хватало точного броска. Разобрали матч в Екатеринбурге, моменты, где можно прибавить. Здорово, что ребята слышат и реализуют в игре.

Тема большинства у нас идет с предсезонки. Над ним работали всегда, по сезону неплохо шли, в тройке или в пятерке в лиге, когда все были на своих местах. Потом потеряли Ника Петана, в большинстве через него шел розыгрыш у нас.

В большинстве подбирается каждый игрок с определенным функционалом, не так просто заменить бывает. У каждого свои качества, пришлось выходить из положения.

Потеря потом и Митчелла Миллера, и двух ключевых игроков, конечно, это отразилась. Это не жалоба, а факт. Работа ведется, ищем варианты», – сказал Гатиятулин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАвтомобилист
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