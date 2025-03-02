Гатиятулин о 6:3 с «Сибирью»: «Ак Барс» выбирается из спада, наладили дисциплину, игру в обороне. Проводили собрания, дали понять ребятам, чтобы вера в себя не пропадала»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Сибирью».

Казанский клуб одержал победу со счетом 6:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Завершаем выездную серию непростой, но очень важной победой. По шажочку выбираемся из спада, в который попали три недели назад. Наладили дисциплину, игру в обороне, забили больше двух шайб в основное время.

Даже в двух предыдущих играх при правильной игре было много хороших моментов, но не хватило именно этих вещей для победы. Мы понимали, что матч будет эмоциональный, у соперника есть задиристые игроки. И ребята были к этому готовы.

– Как вы справлялись с давлением во время этого спада?

– Я был в разных ситуациях в своей карьере. Здесь важно было дать понять ребятам, чтобы вера в себя и партнеров не пропадала. Проводили собрания, обсуждали, что нужно наладить.

И по шажочку у нас это получалось. Все через работу. Думаю, мы выберемся и подойдем в хорошей форме к самым ответственным матчам.

– Как состояние Миллера?

– Он готовился, мы ждали, когда доктора разрешат ему играть. Здорово вошел в игру, привнес свой функционал в большинство, освежил его. Мы знаем его возможности, и сегодня он их показал. Но победу мы одержали именно командную, – сказал Гатиятулин .