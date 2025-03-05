Батрак о перспективах минского «Динамо» в плей-офф: «Серьезная борьба во 2-м раунде и проход в полуфинал. Сейчас они играют лучше, чем половина команд»
Артем Батрак поделился мнением о перспективах минского «Динамо» в плей-офф.
«На что будет претендовать «Динамо» Минск в этом сезоне? Мы просто не привыкли, но если взять игру минского «Динамо» здесь и сейчас, то только три команды на Западе играют хорошо – «Локомотив», московское и минское «Динамо». На Востоке таких команд тоже три. Вот и считайте.
Минское «Динамо» играет лучше, чем половина команд. Условно говоря, это серьезная борьба во втором раунде и проход в полуфинал. Это то, на что может рассчитывать минское «Динамо» по той игре, которую вижу у них сейчас», – сказал комментатор Артем Батрак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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