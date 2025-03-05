Агент Толчинского: «Сергею нужно больше терпения и доверия от Ротенберга – если тренера СКА что‑то не устраивает, надо это исправлять»
Агент Сергея Толчинского заявил, что форварду нужно доверие Романа Ротенберга.
30-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в 42 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«У нас есть контракт, мы его выполняем. Если главный тренер говорит, что его что‑то не устраивает, надо это исправлять.
Сергею нужно больше терпения и больше доверия со стороны Романа Борисовича [Ротенберга], чтобы он мог показать свой лучший хоккей», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Толчинского.
Ротенберг о Толчинском: «Он как в «Формуле 1» «Феррари» – они иногда проходят техосмотр. Он сейчас чистит турбины, готовится. СКА на него рассчитывает, я с ним сам лично тренируюсь»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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