Агент Толчинского: «Сергею нужно больше терпения и доверия от Ротенберга – если тренера СКА что‑то не устраивает, надо это исправлять»

Агент Сергея Толчинского заявил, что форварду нужно доверие Романа Ротенберга.

30-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в 42 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У нас есть контракт, мы его выполняем. Если главный тренер говорит, что его что‑то не устраивает, надо это исправлять.

Сергею нужно больше терпения и больше доверия со стороны Романа Борисовича [Ротенберга ], чтобы он мог показать свой лучший хоккей», – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Толчинского.

Ротенберг о Толчинском: «Он как в «Формуле 1» «Феррари» – они иногда проходят техосмотр. Он сейчас чистит турбины, готовится. СКА на него рассчитывает, я с ним сам лично тренируюсь»