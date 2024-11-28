Вратарь «Вашингтона» Линдгрен забил гол в свои ворота в 3-м периоде игры с «Тампой» при счете 3:3. «Кэпиталс» выиграли 5:4

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен забил гол в свои ворота.

«Кэпиталс» обыграли «Тампу » (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В третьем периоде при счете 3:3 голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отправил шайбу в свои ворота.

Гол записали на нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта , который таким образом сделал хет-трик.

Линдгрен отбил 25 из 28 бросков «Тампы». Победа стала для «Вашингтона » второй подряд. «Лайтнинг» проиграли три из четырех последних матчей.