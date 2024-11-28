Вратарь «Вашингтона» Линдгрен забил гол в свои ворота в 3-м периоде игры с «Тампой» при счете 3:3. «Кэпиталс» выиграли 5:4
Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен забил гол в свои ворота.
«Кэпиталс» обыграли «Тампу» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде при счете 3:3 голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отправил шайбу в свои ворота.
Гол записали на нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта, который таким образом сделал хет-трик.
Линдгрен отбил 25 из 28 бросков «Тампы». Победа стала для «Вашингтона» второй подряд. «Лайтнинг» проиграли три из четырех последних матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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