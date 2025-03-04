Никитин о 5:0 с «Северсталью»: «Равная игра, просто «Локомотив» свои шансы реализовал, Исаев сделал нужные сэйвы. Цель – одна, готовимся к плей‑офф»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Северсталью».

Ярославский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ровная игра, просто мы свои моменты реализовали, Исаев сделал нужные сэйвы. Готовимся дальше.

– Цель на последние игры в марте какая?

– Готовимся к плей‑офф, одна цель, – сказал Никитин .

«Локомотив» – 5-й клуб в истории КХЛ с 45+ победами в одной регулярке. У СКА 5 таких сезонов, у ЦСКА – 3