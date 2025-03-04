Никитин о 5:0 с «Северсталью»: «Равная игра, просто «Локомотив» свои шансы реализовал, Исаев сделал нужные сэйвы. Цель – одна, готовимся к плей‑офф»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Северсталью».
Ярославский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ровная игра, просто мы свои моменты реализовали, Исаев сделал нужные сэйвы. Готовимся дальше.
– Цель на последние игры в марте какая?
– Готовимся к плей‑офф, одна цель, – сказал Никитин.
«Локомотив» – 5-й клуб в истории КХЛ с 45+ победами в одной регулярке. У СКА 5 таких сезонов, у ЦСКА – 3
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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