Нелсон провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 572 очка в лиге

Брок Нелсон провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Айлендерс» стала игра против «Рейнджерс» (0:4).

На счету Брока Нелсона 572 (294+278) очка в 900 матчах в НХЛ .

Он стал 5-м игроком в истории «Айлендерс », сыгравшим в 900 играх за клуб. Ранее этой отметки достигли Брайан Троттье (1123), Дени Потвен (1060), Джош Бэйли (1057) и Бобби Нюстрем (900).