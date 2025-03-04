Нелсон провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 572 очка в лиге
Брок Нелсон провел 900-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Айлендерс» стала игра против «Рейнджерс» (0:4).
На счету Брока Нелсона 572 (294+278) очка в 900 матчах в НХЛ.
Он стал 5-м игроком в истории «Айлендерс», сыгравшим в 900 играх за клуб. Ранее этой отметки достигли Брайан Троттье (1123), Дени Потвен (1060), Джош Бэйли (1057) и Бобби Нюстрем (900).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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