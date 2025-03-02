Пастрняк с 17-матчевой серией с очками, Мерзликин с 43 сэйвами в игре на открытом воздухе и Нелсон с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Давид Пастрняк, Элвис Мерзликин и Брок Нелсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Айлендерс» Брок Нелсон с 3 (2+1) очками в матче против «Нэшвилла» (7:4).
Вторая звезда – вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, отразивший 43 из 46 бросков в матче с «Детройтом» (5:3) на открытом воздухе.
Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 2 (1+1) очками в матче с «Питтсбургом» (3:2). Он продлил результативную серию до 17 матчей (15+18 на отрезке), установив новый рекорд для игроков из Чехии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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