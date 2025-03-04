Генменеджер «Колорадо» о Ландескуге: «Не предвижу, что он присоединится к тренировкам в ближайшие одну-две недели. Думаю, вы можете понять, к чему все идет»

Генменеджер «Колорадо» высказался о восстановлении Габриэля Ландескуга.

Форвард «Колорадо » не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой».

За карьеру в НХЛ Ландескуг провел 738 матчей и набрал 571 (248+323) очко за «Колорадо».

– Гейб продолжает восстанавливаться. Он упорно трудится каждый день, но я не предвижу, что он присоединится к тренировкам в ближайшие день-два или одну-две недели.

Так что, я думаю, вы, ребята, можете понять, к чему все идет. Но, надеюсь, что и дальше все будет проходить хорошо.

– Вернется ли он в плей-офф?

– Есть шанс – надежда. Очевидно, я не могу предсказать будущее, но он продолжает восстанавливаться. Он пока не тренируется с командой.

Прошло уже два с половиной года, а он не тренируется с командой в начале марта.

Мы продолжим оценивать ситуацию неделя за неделей. Но он упорно работает. Он делает все, что в его силах.

Просто 26 июня 2022 года я не думал, что это травма на три года. Так что я не знаю. Мы просто продолжим работать над этим.

И он делает все, что в его силах, насколько я знаю. Так что посмотрим, к чему это приведет, – сказал генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд.