У Ландескуга откат в лечении травмы колена. В «Колорадо» надеются на его возвращение в команду по ходу сезона

У Габриэля Ландескуга возникли повторные трудности с лечением травмы колена.

Форвард «Колорадо » не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой». За последние два года швед перенес три операции на колене.

Сообщалось , что Ландескуг почти восстановился и будет готов присоединиться к команде перед началом этого сезона, но этого не произошло. Позже несколько источников заявили, что у нападающего случился откат в лечении.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар подтвердил информацию, назвав откат не слишком серьезным, и выразил надежду, что хоккеист вернется в строй по ходу регулярного чемпионата.

За карьеру в НХЛ Ландескуг провел 738 матчей и набрал 571 (248+323) очко за «Колорадо».