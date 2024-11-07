У Ландескуга откат в лечении травмы колена. В «Колорадо» надеются на его возвращение в команду по ходу сезона
У Габриэля Ландескуга возникли повторные трудности с лечением травмы колена.
Форвард «Колорадо» не играет с июня 2022 года. Он не выходил на лед после завершения победной финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой». За последние два года швед перенес три операции на колене.
Сообщалось, что Ландескуг почти восстановился и будет готов присоединиться к команде перед началом этого сезона, но этого не произошло. Позже несколько источников заявили, что у нападающего случился откат в лечении.
Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар подтвердил информацию, назвав откат не слишком серьезным, и выразил надежду, что хоккеист вернется в строй по ходу регулярного чемпионата.
За карьеру в НХЛ Ландескуг провел 738 матчей и набрал 571 (248+323) очко за «Колорадо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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