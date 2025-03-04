Мингачев о ЦСКА при Воробьеве: «Тренировочный процесс полностью поменялся. Не могу сказать, что интенсивнее стало, сам еще не понял. С места отбора требуют срываться вперед»
Клуб идет на 3-м месте в таблице Запада.
– Что изменилось с приходом Воробьева?
– В первую очередь тренировочный процесс полностью поменялся. Не могу сказать, что интенсивнее стало, сам еще не понял. Но факт в том, что другие упражнения – и это уже что-то новое для хоккеиста.
– А хоккей стал более атакующий?
– Да. Например, с места отбора требуют срываться вперед. Не скажу, что мне было тяжело, тем более я молодой, еще ничего не приелось. Да и в атаку всегда играть легче. А играть от обороны и возить шайбу – я такое не люблю.
– Какое впечатление от сезона ЦСКА? Такие американские горки, надо было сыграться?
– Новый коллектив, поэтому да, сто процентов нужна притирка. Много ребят из Северной Америки, надо было привыкнуть к российскому хоккею, который отличается. В любом случае ЦСКА должен играть более стабильно.
– Как тебе конкуренция за место в плей-офф? Следишь?
– Конечно. Конкуренция бешеная. Все хотят повыше забраться, у всех контракты, бонусы. А мы будем стараться, главное свое забрать.
Думаю, ЦСКА по силам, главное – хорошо подготовиться, правильно настроится, и можно пройти любую команду. Плей-офф – это совсем другое соревнование, другое отношение к хоккею. Самая интересная часть сезона, – сказал нападающий ЦСКА Тахир Мингачев.
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