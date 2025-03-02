Ливо из «Салавата» забил 43-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 шайб
Джош Ливо забил 43-й гол в сезоне КХЛ.
Форвард «Салавата Юлаева» отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1, второй период).
На 31-й минуте Ливо забросил шайбу в большинстве. Этот гол стал 43-м для канадца в этом сезоне.
Рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину, который забил 48 раз в сезоне-2016/17.
В этом сезоне Ливо набрал 69 (43+26) баллов за результативность в 55 матчах.
Ливо идет на снайперский рекорд КХЛ. А как Мозякин его установил?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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