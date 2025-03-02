Ливо из «Салавата» забил 43-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 5 шайб

Джош Ливо забил 43-й гол в сезоне КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева » отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Адмиралом » (4:1, второй период).

На 31-й минуте Ливо забросил шайбу в большинстве. Этот гол стал 43-м для канадца в этом сезоне.

Рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину , который забил 48 раз в сезоне-2016/17.

В этом сезоне Ливо набрал 69 (43+26) баллов за результативность в 55 матчах.

Ливо идет на снайперский рекорд КХЛ. А как Мозякин его установил?