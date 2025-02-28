Форвард «Салавата» Ливо забил 42-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 6 шайб
Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне КХЛ.
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде игры нападающий уфимской команды Джош Ливо забросил шайбу в большинстве. Этот гол стал 42-м для канадца в этом сезоне.
Рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину, который отличился 48 раз в сезоне-2016/17.
В этом сезоне Ливо набрал 67 (42+25) баллов за результативность в 54 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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