Форвард «Салавата» Ливо забил 42-й гол в сезоне КХЛ. До рекорда Мозякина – 6 шайб

Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне КХЛ.

«Салават Юлаев » обыграл «Адмирал » (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде игры нападающий уфимской команды Джош Ливо забросил шайбу в большинстве. Этот гол стал 42-м для канадца в этом сезоне.

Рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат принадлежит Сергею Мозякину, который отличился 48 раз в сезоне-2016/17.

В этом сезоне Ливо набрал 67 (42+25) баллов за результативность в 54 матчах чемпионата.