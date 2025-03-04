Уилсон подрался с Брэди Ткачаком. Форвард «Вашингтона» сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Оттавой»

Том Уилсон сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Оттавой».

Нападающий «Вашингтона » отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Сенаторс» (5:4 Б).

Потасовка произошла в первом периоде. Том Уилсон подрался с Брэди Ткачаком . По итогам инцидента игроки получили по 5 минут штрафа.

На счету Уилсона 47 (27+20) очков в 60 играх сезона НХЛ .