Уилсон подрался с Брэди Ткачаком. Форвард «Вашингтона» сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Оттавой»
Том Уилсон сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Оттавой».
Нападающий «Вашингтона» отметился голом, результативной передачей и дракой в игре с «Сенаторс» (5:4 Б).
Потасовка произошла в первом периоде. Том Уилсон подрался с Брэди Ткачаком. По итогам инцидента игроки получили по 5 минут штрафа.
На счету Уилсона 47 (27+20) очков в 60 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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