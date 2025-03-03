«Динамо» Минск выиграло 7 матчей подряд. У Шипачева 5 голов в 6 последних играх

Минское «Динамо» выиграло 7 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла «Куньлунь » (6:2) в домашнем матче.

Таким образом, «Динамо » Минск набрало 77 очков в 60 играх и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.

Форвард хозяев Вадим Шипачев отметился голом в этой игре. Это 5-я шайба 37-летнего нападающего в 6 последних матчах. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 966 (302+664) баллов в 1045 матчах.

У «Куньлуня» три поражения подряд. Команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 57 баллами после 62 игр.