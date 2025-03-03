«Динамо» Минск выиграло 7 матчей подряд. У Шипачева 5 голов в 6 последних играх
Минское «Динамо» выиграло 7 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла «Куньлунь» (6:2) в домашнем матче.
Таким образом, «Динамо» Минск набрало 77 очков в 60 играх и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.
Форвард хозяев Вадим Шипачев отметился голом в этой игре. Это 5-я шайба 37-летнего нападающего в 6 последних матчах. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 966 (302+664) баллов в 1045 матчах.
У «Куньлуня» три поражения подряд. Команда тренера Михаила Кравеца идет 9-й на Западе с 57 баллами после 62 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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