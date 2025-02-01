О′Райлли набрал 800-е очко в НХЛ. Он 3-й игрок с драфта-2009 с таким достижением
Райан О′Райлли набрал 800-е очко в НХЛ.
Нападающий «Нэшвилла» сделал передачу в матче против «Баффало» (3:4).
Теперь на его счету 800 (296+504) очков в 1120 играх в НХЛ.
Райан О′Райлли стал третьим игроком с драфта-2009 (33-й номер, выбран «Колорадо»), набравшим 800 баллов в лиге.
Ранее этой отметки достигли Джон Таварес (1082) и Мэтт Дюшен (858).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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