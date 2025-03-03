Ремпе провел 10-ю драку за 42 игры в НХЛ – с Энглундом из «Нэшвилла» из-за хита на Смите. Форварду «Рейнджерс» разбили нос
Мэтт Ремпе провел десятую драку за 42 игры в НХЛ.
Эпизод произошел на пятой минуте первого периода матча между «Рейнджерс» и «Нэшвиллом» (4:0).
22-летний форвард провел силовой прием у борта на Коуле Смите, после которого защитник «Предаторс» остался лежать на льду. За партнера вступился Андреас Энглунд.
Ремпе и Энглунд нанесли ряд мощных ударов друг по другу. Когда хоккеисты оказались в клинче неподалеку от борта, судьи разняли их. В результате драки нападающему «Рейнджерс» разбили нос.
Ремпе получил 2 минуты штрафа за удар локтем Смита, а также 5 минут за драку. Энглунда оштрафовали на 2+5+10 за саму драку и ее провокацию.
47% пользователей портала HockeyFights признали победителем боя Ремпе, 41% респондентов проголосовали за Энглунда, 12% – за ничью.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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