Ремпе о стычке Шестеркина с Брэди Ткачаком: «Игорь – мужик, это было потрясающе. Я немного нервничал, не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось»

Мэтт Ремпе высказался о стычке Игоря Шестеркина с Брэди Ткачаком.

Инцидент произошел во время массовой потасовки в 3-м периоде матча «Рейнджерс» против «Оттавы» (5:0).

Она началась с того, что капитан «Сенаторс» Брэди Ткачак сбил с ног вратаря клуба из Нью-Йорка. Игорь Шестеркин не сразу сумел подняться, а когда сделал это, то выехал из ворот , чтобы разобраться с обидчиком.

Ремпе продолжил борьбу с Ткачаком, когда Шестеркина увели в сторону от потасовки.

«Я немного нервничал, потому что не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Но мне это понравилось, потому что он боец.

Я просто хотел убедиться, что ничего не случится. Но это было потрясающе. Игорь – мужик», – сказал нападающий «Рейнджерс » Мэтт Ремпе .