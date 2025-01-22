Ремпе забил первый гол в сезоне. У 22-летнего форварда «Рейнджерс» 1+1 и 35 минут штрафа в 12 матчах

Мэтт Ремпе забил свой первый гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

22-летний форвард «Рейнджерс » отличился в домашнем матче с «Оттавой» (5:0).

Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах этого сезона при полезности «+3» и 35 минутах штрафа.

С подробной статистикой Ремпе можно ознакомиться по ссылке .