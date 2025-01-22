Ремпе забил первый гол в сезоне. У 22-летнего форварда «Рейнджерс» 1+1 и 35 минут штрафа в 12 матчах
Мэтт Ремпе забил свой первый гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
22-летний форвард «Рейнджерс» отличился в домашнем матче с «Оттавой» (5:0).
Теперь на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах этого сезона при полезности «+3» и 35 минутах штрафа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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