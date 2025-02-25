Кожевников о «Сибири»: «Всем под 40 лет, взрослая команда – природу не обмануть, нужна молодая кровь. С Челябинском им будет сложнее всего в плей-офф»

Александр Кожевников высказался о перспективах «Сибири» на остаток сезона.

Новосибирская команда потерпела пять поражений подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции. Ее преимущество над «Нефтехимиком » составляет шесть очков.

«У «Сибири » взрослая команда, молодежи нет. Я еще до начала сезона говорил, что с ними произойдет. Продержались несколько игр и подсели. Устают они.

Им нужна молодая кровь, на мастерстве взрослым хоккеистам тяжело проехать весь сезон. Всем под 40 лет. Уже ничего не сделаешь, потому что это природа. Я к «Сибири» хорошо отношусь, но природу не обмануть.

Скорее всего, в плей-офф они попадут под Челябинск, но они соберутся. Думаю, шансы у них будут и за седьмое место на Востоке побороться. С Челябинском им сложнее всего будет в плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Расклады в КХЛ: на Востоке еще ничего не решено. «Нефтехимик» может заскочить в плей-офф