Кожевников о «Сибири»: «Всем под 40 лет, взрослая команда – природу не обмануть, нужна молодая кровь. С Челябинском им будет сложнее всего в плей-офф»
Новосибирская команда потерпела пять поражений подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции. Ее преимущество над «Нефтехимиком» составляет шесть очков.
«У «Сибири» взрослая команда, молодежи нет. Я еще до начала сезона говорил, что с ними произойдет. Продержались несколько игр и подсели. Устают они.
Им нужна молодая кровь, на мастерстве взрослым хоккеистам тяжело проехать весь сезон. Всем под 40 лет. Уже ничего не сделаешь, потому что это природа. Я к «Сибири» хорошо отношусь, но природу не обмануть.
Скорее всего, в плей-офф они попадут под Челябинск, но они соберутся. Думаю, шансы у них будут и за седьмое место на Востоке побороться. С Челябинском им сложнее всего будет в плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Расклады в КХЛ: на Востоке еще ничего не решено. «Нефтехимик» может заскочить в плей-офф
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