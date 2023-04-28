«Футбол и хоккей – это не спорт, а отмывание денег!» Боец Хамитов о зарплатах игроков «Барыса»

Теги высшая лига Казахстан КХЛ Барыс Линден Вей Никита Михайлис деньги Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Хоккей

Куат Хамитов раскритиковал денежные расходы на футболистов и хоккеистов.

Боец смешанных единоборств отреагировал на публикацию платежной ведомости хоккеистов «Барыса».

Самыми высокооплачиваемыми игроками казахстанского клуба стали Линден Вей и Никита Михайлис с зарплатами в размере 50 миллионов рублей в год

«Футбол и хоккей – это не спорт. Это отмывание денег!» – написал Куат Хамитов.

В нынешнем сезоне КХЛ «Барыс» не вышел в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции.

19 комментариев

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Один живой
Любой игровой вид спорта в разы популярнее любой долбежки. Есть исключения в виде Тайсона. Но этот сабж явно не он, прям явно-явно не он.
+39
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arspurs9
Футбол и хоккей намного ближе у спорту, чем любые единоборства.
+25
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+21
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цэсемьэр
Ответ Один живой
Любой игровой вид спорта в разы популярнее любой долбежки. Есть исключения в виде Тайсона. Но этот сабж явно не он, прям явно-явно не он.
судя по статистике поисковых запросов, долбежка опережает любые виды спорта, искусства, религии и политики😆
+16
-3
+13
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sashka.loker
Ответ Один живой
Любой игровой вид спорта в разы популярнее любой долбежки. Есть исключения в виде Тайсона. Но этот сабж явно не он, прям явно-явно не он.
да причем тут популярность? Зарплата игроков должна зависеть от прибыли, которую приносит клубам их участие в турнирах.
В Европе большие прибыли, отсюда большие зарплаты.
А у нас прибыли нет, а большие зарплаты за счет бюджетных денег просто чтобы зарплаты как в Европе (а зачастую и больше)
+13
0
+13
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Алексей Ненахов
Долбить друг друга по морде , вот это спорт конечно ,а по поводу денег то не малые крутятся в больших турнирах , даже футболисты позавидуют
+8
0
+8
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kemal_spartak
Отчасти он прав
Неоправданно большие зарплаты
Особенно у паспортистов в футболе
+10
-4
+6
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несахар
если доля правды в его словах.
а уж как агенты на трансферах наживаются, тоже наталкивает на мысли...
+4
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+3
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Иван Иванов
Ответ цэсемьэр
понять не могу, причём тут отмывание? казахский спорт наркокартели спонсируют?
Отмывание госбюджета, чувак! Все страны СНГ так живут.
+2
0
+2
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Jii Gee
Скоро ммашники будут предъявлять обычным гражданам, дескать необоснованно много зарабатываете, а труд у вас легкий, не то, что у нас.
0
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Sergey Smolensky
Мамбета не спрашивали
+1
-1
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исянов
хоккей ясно что не спорт. а футбол что? а что тогда спорт - бесполезный мордобой вот этого быдла? щебетание этого ноунейма вообще не понял.
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42mk@
сказал представитель вида где ребята выходят махацца два раза в год за пару миллионов
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цэсемьэр
Ответ Иван Иванов
Отмывание госбюджета, чувак! Все страны СНГ так живут.
отмывание - это легализация доходов, полученных преступным путём.
а вот хищение бюджетных средств - это распил😁
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Один живой
Ответ цэсемьэр
судя по статистике поисковых запросов, долбежка опережает любые виды спорта, искусства, религии и политики😆
Ну да, ты прав, хабы решают))))
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продавец-пипец
Ответ цэсемьэр
судя по статистике поисковых запросов, долбежка опережает любые виды спорта, искусства, религии и политики😆
Вот и пусть долбят друг друга!
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