«Футбол и хоккей – это не спорт, а отмывание денег!» Боец Хамитов о зарплатах игроков «Барыса»
Куат Хамитов раскритиковал денежные расходы на футболистов и хоккеистов.
Боец смешанных единоборств отреагировал на публикацию платежной ведомости хоккеистов «Барыса».
Самыми высокооплачиваемыми игроками казахстанского клуба стали Линден Вей и Никита Михайлис с зарплатами в размере 50 миллионов рублей в год
«Футбол и хоккей – это не спорт. Это отмывание денег!» – написал Куат Хамитов.
В нынешнем сезоне КХЛ «Барыс» не вышел в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции.
В Европе большие прибыли, отсюда большие зарплаты.
А у нас прибыли нет, а большие зарплаты за счет бюджетных денег просто чтобы зарплаты как в Европе (а зачастую и больше)
Неоправданно большие зарплаты
Особенно у паспортистов в футболе
а уж как агенты на трансферах наживаются, тоже наталкивает на мысли...
а вот хищение бюджетных средств - это распил😁