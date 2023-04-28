«Футбол и хоккей – это не спорт, а отмывание денег!» Боец Хамитов о зарплатах игроков «Барыса»

Куат Хамитов раскритиковал денежные расходы на футболистов и хоккеистов.

Боец смешанных единоборств отреагировал на публикацию платежной ведомости хоккеистов « ».

Самыми высокооплачиваемыми игроками казахстанского клуба стали и с зарплатами в размере 50 миллионов рублей в год

«Футбол и хоккей – это не спорт. Это отмывание денег!» – написал .

В нынешнем сезоне «Барыс» не вышел в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Восточной конференции.