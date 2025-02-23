Гатиятулин о 2:1 с «Ладой»: «Недисциплинированно сыграли, создали себе трудности удалениями. Разберем игру и объясним, как правильно действовать в единоборствах»
Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Ладой» (2:1).
– Поменяли сочетания в первых двух линиях. Сейчас по одному матчу трудно давать оценку.
По игре – сами недисциплинированно сыграли, этими удалениями создали себе трудности. Постоянно об этом говорим, что дисциплина на первом месте. Продолжим это объяснять, разберем игру и объясним, как надо правильно действовать в единоборствах.
Тем не менее отмечу бригады меньшинства, сыграли самоотверженно.
– Есть проблемы в атаке?
– Возможно, где-то не хватает хладнокровия. Моменты есть, неплохие. Но конкретно сегодня произошли изменения в сочетаниях, поэтому по одному матчу не будем судить, нужно время, чтобы сыграться. С чистого листа было сложно, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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