Макдэвид сделал 700-ю передачу в НХЛ – в 699-м матче. Только Гретцки и Лемье достигли этой отметки быстрее

Коннор Макдэвид сделал 700-ю передачу в НХЛ – в 699-м матче.

Капитан «Эдмонтона » выступил вторым ассистентом при шайбе Эвана Бушара в пустые ворота в матче с «Каролиной» (3:1). Голевая атака началась с того, что Коннор перехватил пас соперника в чужой зоне.

В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца стало 75 (22+53) очка в 54 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1057 (357+700) баллов в 699 играх.

Быстрее Макдэвида отметки 700 передач за карьеру достигли только 2 игрока в истории лиги – Уэйн Гретцки (в 478 играх) и Марио Лемье (579). Коннор опередил Пола Коффи (768) и Адама Оутса (781).