Макдэвид сделал 700-ю передачу в НХЛ – в 699-м матче. Только Гретцки и Лемье достигли этой отметки быстрее
Коннор Макдэвид сделал 700-ю передачу в НХЛ – в 699-м матче.
Капитан «Эдмонтона» выступил вторым ассистентом при шайбе Эвана Бушара в пустые ворота в матче с «Каролиной» (3:1). Голевая атака началась с того, что Коннор перехватил пас соперника в чужой зоне.
В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца стало 75 (22+53) очка в 54 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1057 (357+700) баллов в 699 играх.
Быстрее Макдэвида отметки 700 передач за карьеру достигли только 2 игрока в истории лиги – Уэйн Гретцки (в 478 играх) и Марио Лемье (579). Коннор опередил Пола Коффи (768) и Адама Оутса (781).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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