Костин сделал передачу во 2-м матче подряд – с «Оттавой». До этого была серия без очков из 11 игр

Клим Костин сделал передачу во втором матче подряд.

Форвард «Сан-Хосе » отличился в игре с «Оттавой» (3:5). До этого у него была серия без очков из 11 матчей.

Всего в 28 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 6 (1+5) баллов.

Сегодня за 9:00 (0:17 – в большинстве) у Костина ни одного броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».