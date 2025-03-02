Костин сделал передачу во 2-м матче подряд – с «Оттавой». До этого была серия без очков из 11 игр
Клим Костин сделал передачу во втором матче подряд.
Форвард «Сан-Хосе» отличился в игре с «Оттавой» (3:5). До этого у него была серия без очков из 11 матчей.
Всего в 28 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 6 (1+5) баллов.
Сегодня за 9:00 (0:17 – в большинстве) у Костина ни одного броска в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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