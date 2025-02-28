Костин сыграл за «Сан-Хосе» впервые с 10 января. У него передача и 3 хита за 7:30 в матче с «Монреалем»
Клим Костин сыграл за «Сан-Хосе» впервые с 10 января.
«Шаркс» уступили «Монреалю» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
25-летний российский форвард пропускал матчи из-за травмы нижней части тела, полученной в январе.
Сегодня он отметился результативной передачей на Нико Штурма в первом периоде. На счету Клима стало 5 (1+4) очков в 27 играх в сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Костин (7:30, «0») также отметился 3 силовыми приемами. Он остался без бросков в створ (1 мимо) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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