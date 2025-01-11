Костин получил травму в первом периоде против «Юты» и не доиграл матч. У форварда «Сан-Хосе» 1+3 в 26 играх сезона

Клим Костин получил повреждение по ходу матча против «Юты».

Нападающий «Сан-Хосе » сыграл лишь 3 минуты и 4 секунды в игре регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» уступили 1:2.

Клим Костин досрочно завершил матч в первом периоде из-за травмы нижней части тела.

В нынешнем сезоне российский хоккеист провел 26 матчей в чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка за результативность при среднем игровом времени 10:31.