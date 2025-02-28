Сорокин отразил 38 бросков «Бостона» из 39 и стал 1-й звездой матча. Победа – первая после 4 поражений подряд и 21-я в 43 играх в сезоне
Илья Сорокин отразил 38 из 39 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч с «Брюинс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для россиянина 1-й после 4 поражений подряд.
Всего в сезоне у него 21 выигранный матч из 43 при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,76.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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