Сорокин отразил 38 бросков «Бостона» из 39 и стал 1-й звездой матча. Победа – первая после 4 поражений подряд и 21-я в 43 играх в сезоне

Илья Сорокин отразил 38 из 39 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч с «Брюинс» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для россиянина 1-й после 4 поражений подряд.

Всего в сезоне у него 21 выигранный матч из 43 при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,76.