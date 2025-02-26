Сорокин пропустил 5 голов после 11 бросков «Рейнджерс» и был заменен. Он проиграл 4-й матч подряд
Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы в 4-м матче подряд.
«Айлендерс» уступили «Рейнджерс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь Илья Сорокин отразил 6 из 11 бросков по своим воротам. Поражение стало для него 4-м подряд при 18 пропущенных шайбах на отрезке.
Сорокин не доиграл до конца матча. Он был заменен на Якуба Шкарека после второго периода.
В 42 матчах в сезоне у россиянина 20 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,80.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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