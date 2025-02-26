Руа об игре Сорокина: «Если я скажу, что Илья провел отличный матч, вы ответите, что я несу чушь, не так ли?»
Патрик Руа высказался об игре вратаря Ильи Сорокина.
«Айлендерс» уступили «Рейнджерс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь Илья Сорокин отразил 6 из 11 бросков. Он был заменен на Якуба Шкарека после второго периода.
«Если я скажу вам, что Илья провел отличную игру, вы ответите, что я несу чушь, не так ли?» – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Руа также отметил, что это была не лучшая игра вратаря, но он знает, что тот начнет снова добиваться успеха.
Сорокин пропустил 5 голов после 11 бросков «Рейнджерс» и был заменен. Он проиграл 4-й матч подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Стефана Роснера
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