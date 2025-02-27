Андрей Разин: «Cупруга подарила расслабляющий тренажер – массаж головы делает, с расслабляющими звуками, искусственного интеллекта нет. Еще кресло есть – классно расслабляешься»
Андрей Разин рассказал о подаренном расслабляющем тренажере.
– Вы в своем телеграм-канале показали, как расслабляетесь после тяжелого рабочего дня. Расскажите, что это вообще за аппарат, как он работает?
– Вот вам что подарила девушка на 23 февраля?
– Лампу.
– Лампу? Алладина? (смеется). А мне супруга подарила расслабляющий тренажер.
Массаж головы делает и с расслабляющими звуками. Искусственного интеллекта нет, хотя там есть блютуз, можно свою музыку включать.
Еще есть у меня кресло подаренное, тоже супругой, массаж спины, ног, головы – классно расслабляешься. Всем советую! – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Барысом» (4:1).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Металлурга»
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