Андрей Разин: «Cупруга подарила расслабляющий тренажер – массаж головы делает, с расслабляющими звуками, искусственного интеллекта нет. Еще кресло есть – классно расслабляешься»

Андрей Разин рассказал о подаренном расслабляющем тренажере.

– Вы в своем телеграм-канале показали, как расслабляетесь после тяжелого рабочего дня. Расскажите, что это вообще за аппарат, как он работает?

– Вот вам что подарила девушка на 23 февраля?

– Лампу.

– Лампу? Алладина? (смеется). А мне супруга подарила расслабляющий тренажер.

Массаж головы делает и с расслабляющими звуками. Искусственного интеллекта нет, хотя там есть блютуз, можно свою музыку включать.

Еще есть у меня кресло подаренное, тоже супругой, массаж спины, ног, головы – классно расслабляешься. Всем советую! – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Барысом» (4:1).