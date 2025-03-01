Заварухин об 1:3 от «Металлурга»: «Нужно быть злее, наверное. Расточительно сыграли по отношению к своим моментам»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Металлурга» (1:3).

– Быстрая игра, быстрый первый период, практически без пауз, хороший темп. Здорово пробивали борт, выходили из-под прессинга соперника, имели хорошие атаки, но не реализовали свои моменты.

Что касается второго периода, основной момент – два выхода 2 в 1 и 3 в 1 не реализовали. Также и в третьем периоде имели выход 2 в 1, достаточно расточительно сыграли по отношению к своим моментам, и за это соперник нас наказал.

Что касается пропущенных голов: недоработали моменты до конца, пропустили голы, и это повлияло на исход матча.

– Удивило, что не взяли тайм-аут в концовке игры. В динамике игры казалось, что Аликин хотел убежать на скамейку.

– Там не было контроля шайбы. Вроде думали взять тайм-аут, но, как я сказал, не было контроля шайбы в зоне атаки, и из-за этого не стали.

– У вас в первой части сезона больше играл Галкин, а сейчас больше Аликин. И что примечательно, Аликин проводит победные матчи. У вас уже есть мысль на плей-офф, кто из них будет первым? Сейчас у них игр примерно поровну.

– Я не скажу, что Аликин играет только в победных матчах; Галкин тоже играет в победных матчах. Вы, наверное, про этот месяц. До этого и у Галкина были серии с победами.

Я имею ввиду то, что не соглашусь с тем, что Галкин не выигрывал. Пока так и будет поровну. Дальше уже ближе к плей-офф, когда будет известен соперник, определимся, кто будет играть в воротах.

– Насколько вас тревожит то, что в игре с принципиальным соперником у вас всего одна заброшенная шайба? Чем, кроме расточительности, можете объяснить такую реализацию?

– Вратарь сыграл здорово. Я смотрел за его действиями – очень солидно. Не дал нам забить голы. Выходы 2 в 1 и 3 в 1 не реализовали. Наверное, нужно быть злее. В первом периоде, когда броски не реализовали, были броски от защитников, но не было трафика перед вратарем, и довольно-таки легкие шайбы он ловил.

Честно скажу: хорошая игра, нам самим понравилась, но мы ее проиграли, и это, конечно, не очень приятно как для нас, так и для наших болельщиков, которых очень много приехало поболеть за нас. Спасибо им большое!

Такое двоякое впечатление от игры: вроде и контроль шайбы, и движение, и моменты, но матч проигран, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .