Юрову сделали операцию. Форвард «Металлурга» травмировался в игре с «Сибирью»

Данила Юров перенес операцию после повреждения.

Форвард «Металлурга» получил травму в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2) 15 февраля. После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил , что Юров поедет в Германию на лечение.

«Даниле сделали операцию, все нормально», – сообщил спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков ..

В 46 матчах сезона на счету 21‑летнего игрока 25 (13+12) очков при полезности «+15».