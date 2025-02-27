Юрову сделали операцию. Форвард «Металлурга» травмировался в игре с «Сибирью»
Данила Юров перенес операцию после повреждения.
Форвард «Металлурга» получил травму в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2) 15 февраля. После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Юров поедет в Германию на лечение.
«Даниле сделали операцию, все нормально», – сообщил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков..
В 46 матчах сезона на счету 21‑летнего игрока 25 (13+12) очков при полезности «+15».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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