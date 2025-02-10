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Зибанежад и Петтерссон – первые два центра Швеции на тренировке перед Турниром четырех наций. Нюландер – в первом звене, Форсберг – во втором

Мика Зибанежад и Элиас Петтерссон – первые центры Швеции на Турнире четырех наций.

Шведская команда под руководством тренера Сэма Халлама проводит тренировку в преддверии старта Турнира четырех наций.

Нападающие:

Вильям НюландерМика ЗибанежадРикард Ракелль;

Адриан КемпеЭлиас ПеттерссонФилип Форсберг;

Йеспер БраттЮэль Эрикссон ЭкЛукас Рэймонд;

Густав НюквистЭлиас ЛиндхольмВиктор Арвидссон;

Лео Карлссон.

Защитники:

Виктор ХедманЮнас Брудин;

Маттиас ЭкхольмЭрик Карлссон;

Расмус ДалинРасмус Андерссон;

Густав Форслинг из-за простуды не принимает участие в тренировочном занятии.

Первый матч на турнире Швеция проведет против Канады.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиота Фридмана
logoЛукас Рэймонд
logoЙеспер Братт
logoЮэль Эрикссон Эк
logoРикард Ракелль
logoВильям Нюландер
logoМика Зибанежад
logoГустав Нюквист
logoФилип Форсберг
logoЭлиас Петтерссон
logoЭлиас Линдхольм
logoВиктор Арвидссон
logoМаттиас Экхольм
logoРасмус Андерссон
logoЮнас Брудин
logoВиктор Хедман
logoЛео Карлссон
logoЭрик Карлссон
logoРасмус Далин
logoГустав Форслинг
logoТурнир четырех наций
logoСборная Швеции по хоккею
logoНХЛ
logoАдриан Кемпе
Сэм Халлам
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