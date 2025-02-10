Зибанежад и Петтерссон – первые два центра Швеции на тренировке перед Турниром четырех наций. Нюландер – в первом звене, Форсберг – во втором
Мика Зибанежад и Элиас Петтерссон – первые центры Швеции на Турнире четырех наций.
Шведская команда под руководством тренера Сэма Халлама проводит тренировку в преддверии старта Турнира четырех наций.
Нападающие:
Вильям Нюландер – Мика Зибанежад – Рикард Ракелль;
Адриан Кемпе – Элиас Петтерссон – Филип Форсберг;
Йеспер Братт – Юэль Эрикссон Эк – Лукас Рэймонд;
Густав Нюквист – Элиас Линдхольм – Виктор Арвидссон;
Защитники:
Маттиас Экхольм – Эрик Карлссон;
Расмус Далин – Расмус Андерссон;
Густав Форслинг из-за простуды не принимает участие в тренировочном занятии.
Первый матч на турнире Швеция проведет против Канады.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиота Фридмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем