Тестовый матч на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге посетили 6603 зрителя. «Толпар» обыграл «Авто»

«Авто» и «Толпар» провели первый матч на «УГМК-Арене».

28 февраля новая арена в Екатеринбурге приняла игру Olimpbet МХЛ между «Авто» и «Толпаром ».

Матч стал тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению игр КХЛ.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В серии бросков победу завоевали игроки «Толпара», решающий буллит забросил Матвей Бабенко.

Игра прошла при ограниченной вместимости и собрала 6603 зрителя.

Первый матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» запланирован на 10 марта, в этот день должны сыграть «Автомобилист» и ЦСКА.

«Автомобилист» вот-вот переедет на новую арену. Что мы о ней знаем?