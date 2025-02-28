Тестовый матч на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге посетили 6603 зрителя. «Толпар» обыграл «Авто»
«Авто» и «Толпар» провели первый матч на «УГМК-Арене».
28 февраля новая арена в Екатеринбурге приняла игру Olimpbet МХЛ между «Авто» и «Толпаром».
Матч стал тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению игр КХЛ.
Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В серии бросков победу завоевали игроки «Толпара», решающий буллит забросил Матвей Бабенко.
Игра прошла при ограниченной вместимости и собрала 6603 зрителя.
Первый матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» запланирован на 10 марта, в этот день должны сыграть «Автомобилист» и ЦСКА.
«Автомобилист» вот-вот переедет на новую арену. Что мы о ней знаем?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости