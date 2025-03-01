Светлов об интриге в КХЛ: «Имеет смысл подсушить «болото», возможно. Формула с плей-ин – как в Швеции и Германии – помогла бы «Витязю», «Ладе» или «Амуру»

Сергей Светлов считает, что интриге в КХЛ помог бы плей-ин – как в Европе.

– Некоторые эксперты еще осенью говорили о том, что кубковые восьмерки на Западе и Востоке уже известны – и в принципе оказались правы. Согласны с ними?

– Все-таки в первые месяцы регулярного чемпионата борьба за последние путевки в плей-офф была. Но ближе к Новому году действительно почти все стало понятно.

Это тем более обидно, что в этом сезоне плей-офф стартует в конце марта. Получается, на два-три месяца болельщики лишились кубковой интриги.

– Отсутствие кубковой интриги – большой минус для КХЛ?

– Возможно, имеет смысл поработать с формулой турнира, может, добавить число кубковых участников, подсушить турнирное «болото».

Посмотрите, например, на Швецию. Там очень конкурентная лига – и лишь две команды из 14 уходят на каникулы в последний день чемпионата. Шесть начинают плей-офф с четвертьфинала, четыре – с одной восьмой, а еще две в плей-аут сражаются за сохранение места в элите.

В чемпионате Германии работает плей-ин – шесть команд сразу выходят в плей-офф, а еще четыре разыгрывают две дополнительные путевки. В наших условиях можно, например, сразу выводить в плей-офф 14 команд, а еще четыре играют плей-ин.

Такая формула помогла бы тем же «Витязю», «Ладе» или «Амуру » – и мы получили бы более яркую концовку регулярного чемпионата. Возможны и другие варианты для оживления турнирной картинки, – сказал олимпийский чемпион и участник экспертного совета КХЛ .