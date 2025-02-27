Директор «Автомобилиста» об «Уральце»: «Прощаемся с любимым домом. Ледовый дворец – всего лишь здание, душу ему дают болельщики. Хотим одерживать тысячи побед на новой арене»
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о переезде на новый стадион.
10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч на «УГМК-Арене», соперником будет ЦСКА. Вчера «Автомобилист» победил «Ак Барс» (2:1) в последнем матче на КРК «Уралец».
«Прощаемся с любимым домом. Для каждого КРК «Уралец» свой. Мы уходим непобежденными!
Ледовый дворец – всего лишь здание, душу ему даете вы, наши любимые болельщики. На новой арене хотим играть тысячи матчей и одерживать вместе тысячи побед!
Спасибо большое КРК и до свидания», – сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
Заварухин после 2:1 с «Ак Барсом»: «Автомобилист» прощается с КРК «Уралец», нашим вторым домом. Спасибо губернатору и УГМК за современный дворец спорта, один из лучших в мире»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Олеси Усовой
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