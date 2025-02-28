Тамбиев о 2:3 от «Салавата»: «Хорошая самоотдача: правильно реагировали, вытащили матч. Розыгрыш большинства пока не очаровывает, а так мы были ближе к победе»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Салавата» (2:3 Б).

«Хорошая самоотдача игроков: правильно реагировали, правильно выполняли многие вещи, вытащили матч.

Розыгрыш большинства меня пока не очаровывает, а так мы были ближе к победе. Как раз гола в большинстве нам не хватило», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .