Козлов о 3:2 с «Адмиралом»: «Доволен, как держали борьбу, хорошо играли в обороне. Готовимся к плей-офф, пытаемся почистить моменты, которые нужно улучшить»

Виктор Козлов подвел итоги матча против «Адмирала» (3:2 Б).

– Важная победа, здесь всегда непросто играть, болельщики хорошо поддерживают свою команду. Специфика площадки сказывается на игре команд, которые сюда приезжают.

Доволен, как держали борьбу, играли хорошо в обороне, Александр Самонов хорошо сыграл, ребята поймали много шайб на себя. Отдельное спасибо нашим болельщиком, их было слышно.

– Регулярный чемпионат движется к завершению. Готовы к тому, что выйдете на «Адмирал»?

– Если выйдем на «Адмирал», то будем к этому готовиться. А пока готовимся к плей-офф, пытаемся почистить те моменты, которые нужно улучшить.

– Что думаете о решении отменить третий гол?

– Это решение было принято в «военной комнате». По мне это чистый гол, он неумышленно трогал шайбу рукой.

– Саша Хмелевски сегодня играл в меньшинстве. Как вы определяете, когда ставить его?

– Он неплохо действовал на вбрасывании, поэтому я его и ставил в меньшинстве, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .