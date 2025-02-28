Козлов о 3:2 с «Адмиралом»: «Доволен, как держали борьбу, хорошо играли в обороне. Готовимся к плей-офф, пытаемся почистить моменты, которые нужно улучшить»
– Важная победа, здесь всегда непросто играть, болельщики хорошо поддерживают свою команду. Специфика площадки сказывается на игре команд, которые сюда приезжают.
Доволен, как держали борьбу, играли хорошо в обороне, Александр Самонов хорошо сыграл, ребята поймали много шайб на себя. Отдельное спасибо нашим болельщиком, их было слышно.
– Регулярный чемпионат движется к завершению. Готовы к тому, что выйдете на «Адмирал»?
– Если выйдем на «Адмирал», то будем к этому готовиться. А пока готовимся к плей-офф, пытаемся почистить те моменты, которые нужно улучшить.
– Что думаете о решении отменить третий гол?
– Это решение было принято в «военной комнате». По мне это чистый гол, он неумышленно трогал шайбу рукой.
– Саша Хмелевски сегодня играл в меньшинстве. Как вы определяете, когда ставить его?
– Он неплохо действовал на вбрасывании, поэтому я его и ставил в меньшинстве, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий