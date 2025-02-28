Зуб о недвижимости в Канаде: «При покупке пришлось бы брать ипотеку, а процентная ставка по ней была слишком высокой. Решили не связываться и снимать»

Артем Зуб рассказал, как рассматривал возможность покупки недвижимости в Канаде.

– Что собою представляет Оттава как город?

– Спокойное место с размеренной жизнью – особенно там, где мы живем.

В центре, где красивое здание канадского парламента и офисы, жизнь, может, немножко и кипит, а чуть в сторону уже людей мало. Иногда это спокойствие даже чрезмерное.

– В Канаде жилье купили или снимаете?

– Снимаем.

Когда рассматривали покупку, был закон, что иностранцам надо платить повышенный налог, чуть ли не двадцать процентов, и тебе его могут вернуть, только когда ты станешь гражданином. Потом его вроде поменяли, но где гарантии, что не вернут?

Плюс при покупке все равно пришлось бы брать ипотеку, а процентная ставка по ней была слишком высокой. Решили не связываться и снимать.

– Канада же вообще известна очень высокими налогами.

– Для иностранцев есть варианты, как можно сохранить часть денег. Нам выгоднее там играть, чем самим канадцам, – сказал защитник «Оттавы» Артем Зуб .